Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen verkoopt verrassingstassen gevuld met souvenirs

Attractiepark Slagharen verkoopt souvenirs voor bezoekers die wel van een verrassing houden. De winkel Splash werd omgedoopt tot Sam's Surprise Store. Voor 12 euro is het mogelijk om een Slagharen Surprise Bag aan te schaffen, waarvan vooraf niet duidelijk is wat er precies in zal zitten.

Looopings trof in één van de verrassingstassen vijf items aan: een sleutelhanger en een opblaasbare strandbal van zwemparadijs Aqua Mexicana, een Slagharen-mok die van kleur verandert bij hete vloeistof, een jubileumpin uitgebracht vanwege het zestigjarig bestaan in 2023 en een fles van de gesloten attractie Black Hill Ranger Path. De inhoud staat echter niet vast.

De vernieuwde shop bevindt zich in een gebouw met de titel Grand Union Railways, onderdeel van de Main Street van Slagharen. Het assortiment van Splash bestond uit badkleding en accessoires. Wie vandaag de dag op zoek is naar zwembadartikelen kan nog terecht in de winkel bij de ingang van Aqua Mexicana.