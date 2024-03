AquaZoo Leeuwarden

Elf wasberen ontsnapt uit dierentuin in Leeuwarden

De Friese dierentuin AquaZoo Leeuwarden is elf wasberen kwijtgeraakt. Het dierenpark verwelkomde onlangs een groep van twaalf wasberen, afkomstig van Stichting AAP in Almere. Bijna alle dieren wisten vannacht te ontsnappen. Ze hebben zelf een uitgang gecreëerd door te graven en gaas los te trekken.

De wasberen zijn tussen 2019 en 2022 gevangen in Limburg. Daarna heeft Stichting AAP zich over de groep ontfermd. AquaZoo Leeuwarden dacht de dieren een goed thuis te kunnen bieden. Volgens een woordvoerster voldeed het onderkomen in principe aan alle eisen.

Toch bleek het verblijf niet wasbeerproof: twee stukken gaas sloten niet goed op elkaar aan. Twee ontsnapte wasberen konden inmiddels weer gevangen worden. De overige negen zijn nog steeds spoorloos.



Vallen

Medewerkers hebben vallen uitgezet in het park en een omliggend natuurgebied. Wie in de omgeving van AquaZoo een wasbeer tegenkomt, wordt gevraagd om contact op te nemen met de dierentuin.



De wasberen hadden onderdeel moeten worden van het nieuwe Noord-Amerikaanse themagebied Churchill, waar verder onder meer ijsberen en Canadese bevers te zien zullen zijn. Het gebeurt vaker dat wasberen ontsnappen. In 2020 bleek dat Wildlands Adventure Zoo Emmen vijf van de 21 wasberen miste. Ze zijn nooit teruggevonden.