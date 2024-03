Phantasialand

Dodelijk ongeluk Phantasialand: slachtoffer werd aangereden door achtbaantrein, pretpark reageert

De 43-jarige man die gisteren overleed in Phantasialand werd geraakt door een achtbaantrein. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Het gaat om een technicus die bezig was met onderhoudswerkzaamheden bij lanceerachtbaan Taron. Hij kon een rijdende trein van de multi-launch coaster niet ontwijken.

Rond 15.00 uur liep de medewerker een ernstige hoofdwond op. Collega's schakelden de hulpdiensten in, maar het slachtoffer overleed ter plaatse. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de exacte omstandigheden van het incident. Phantasialand laat in een reactie weten "geschokt, verbijsterd en ontroostbaar" te zijn.

"Het fatale ongeluk met een geliefde collega, dat een gapend gat heeft achtergelaten in de Phantasialand-familie, maakt ons sprakeloos", valt te lezen in een verklaring op social media. "Jullie medeleven en lieve woorden hebben ons diep geraakt. We bedanken iedereen voor de welgemeende condoleances in deze donkere tijd."



Nabestaanden

De gedachten van het Phantasialand-personeel gaan uit naar de familie van de man. De mensen die dit tragische verlies moeten verwerken." Er worden geen details over het ongeluk gedeeld. " Uit respect voor de nabestaanden willen we op dit moment niet dieper ingaan op het incident."



Ondanks het drama komt de geplande seizoensstart van Phantasialand niet in gevaar, zo benadrukt het management. "Terwijl dit tragische verlies in ons midden ons diep raakt en ons nog lang zal bezighouden, kan Phantasialand volgens plan heropenen op 28 maart 2024."