Walibi Holland

Foto's: Walibi Holland neemt vier rookzones in gebruik

Roken in Walibi Holland is vanaf dit jaar alleen nog toegestaan in vier rookzones. Zaterdag konden bezoekers voor het eerst gebruikmaken van de afgebakende rookplekken. Ze worden aangegeven met grote informatieborden. Ook elders in het park zijn nieuwe borden neergezet.

Van enige thematiek is geen sprake: het zijn opvallende verbodsborden met de tekst "Rookvrij park" en "Verboden te roken", volledig in hoofdletters. Daaronder valt te lezen dat Walibi niet écht volledig rookvrij is, want in de aangegeven rookzones is het hanteren van een sigaret, e-sigaret of vape nog wel toegestaan.

De betegelde rookzones bestaan uit groene paaltjes en hekken met klimop. Ze zijn te vinden in de gebieden Play Ground, Zero Zone, Speed Zone en Exotic, namelijk naast de toiletten van restaurant Yummy Tummy, tegenover het station van treinrit Walibi Express, bij het terras van horecapunt Mission Control en achter restaurant Haciënda.



Infrastructuur

Bij Mission Control werd tegelijkertijd de infrastructuur gewijzigd: de ingang van het toiletgebouw verhuisde naar de andere zijde. De rookzone ligt achter een nieuwe houten schutting. In de parkdelen Main Street en Wilderness bevinden zich geen rookplekken, net als in de kindergebieden Speed Zone Off Road en Walibi Play Land.



Walibi Holland is één van de laatste grote attractieparken in Nederland waar de regels omtrent roken zijn aangescherpt. "Gasten zullen geen hinder meer ondervinden van rokende gasten", zei een woordvoerder bij de aankondiging in februari. "Dit is goed nieuws voor alle niet-rokende gasten en gezinnen met kinderen die het park komen bezoeken."