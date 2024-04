Walibi Holland

Festivalization in Walibi Holland: dit is de nieuwe uitstraling van themagebied Play Ground

Walibi Holland gaat vrolijk door met het Festivalization-project. Het pretpark geeft sinds 2018 jaarlijks een bestaand gebied een make-over, geïnspireerd op de stijl van grote steden en festivals. De transformaties worden gekenmerkt door felle kleuren, abstracte kunst en graffiti. Dit jaar was W.A.B. Plaza aan de beurt, het gebied met onder andere achtbaan Speed of Sound.

Net als in voorgaande jaren zijn de ontwerpen gemaakt door de Leisure Expert Group uit Amsterdam, in opdracht van Walibi-directrice Mascha Taminiau. Play Ground draait om uitvergroot speelgoed. De entree van het gebied wordt gevormd door twee Picasso-achtige figuren die het logo vasthouden. Aan de kant van kindergebied Play Land - niet te verwarren met Play Ground - staat een enorme paarse wimper.

Zweefmolen Super Swing moet voortaan een tol voorstellen. De panelen werden voornamelijk blauw-paars en roze gemaakt. Er staan Engelstalige teksten en pijlen op. Het idee is dat bezoekers een opdracht krijgen als de molen stopt en een pijl een bepaalde kreet aanwijst.



Eddie the Clown

Op de top van de zweefmolen staan bijvoorbeeld de instructies "Get in line again", "Whistle when you leave", "Pick your nose", "Take a bow", "Shout your name", "Show a dancemove", "Fix your hair", "Exit the ride", "Spin around and around" en "Just wave". Daaronder volgt het tweede gedeelte van de opdracht, met teksten als "Like no one is watching", "Like an animal" en "Like Eddie the Clown".







Het nieuwe uiterlijk van waterattractie Splash Battle is gebaseerd op een brandweerspel. Veel decorstukken werden geverfd in felle kleuren als oranje en blauw. Een grote toren kreeg de titel Shower Tower. Op het dak van het station staat "Stoked to be soaked", even verderop valt "I light up when I see you" te lezen.



Reddingsboeien

De bekende pratende fontein oogt voortaan als een grijze robot. Spinning Vibe kreeg een haventhema, inclusief een boei in het midden en schilderingen van reddingsboeien op de gondels. Bij de thrillride klinkt ook nieuwe muziek. De façade van speelhal Sugar Shot is voorzien van kleurrijke pijlen met lampjes en panelen met de naam van de locatie. Op een torentje werd een gezicht gekliederd. Twee ramen fungeren als brillenglazen.







De verbouwing van restaurant Yummy Tummy - voorheen Club W.A.B. - is waarschijnlijk pas in juni gereed. Om het gebrek aan horecacapaciteit op te vangen, verscheen voor het gebouw een container van cateringbedrijf Dutch Horeca Group. Men verkoopt tijdelijk gefrituurde stukken kip en loempia's. Wie richting de toiletten loopt, passeert een muurtje met "Go with the flow" erop en een nieuwe rookzone.



Play Castle

Opvallend genoeg werd boomerang coaster Speed of Sound volledig met rust gelaten. De achtbaan staat nog steeds in het teken van de fictieve band W.A.B.; Walibi Adventure Band. Het pretpark nam eigenlijk al tien jaar geleden afscheid van dat thema. Toch zijn de verwijzingen bij Speed of Sound niet verwijderd. Ook speelkasteel Play Castle bleef onaangetast. Draaimolen Merrie Go'Round kreeg alleen een likje verf.