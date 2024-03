Efteling

Video: muis infiltreert miniatuurwereld Efteling

De piepkleine poppetjes in de Efteling-miniatuurwereld Diorama zijn opgeschrikt door een bijzondere verschijning. Een filmpje van een bezoeker laat zien hoe een muis door het decor van de overdekte miniatuurstad klautert. Het dier klimt op huisjes, wandelt over bergen en kruipt over rotsen.

De beelden werden gemaakt door Daan van Loon. Efteling-youtuber Niels Kooyman publiceerde ze afgelopen weekend. "Wel een soort Godzilla voor alle bewoners die daar waren", grapt hij. "Heftig."

Het Diorama, ontworpen door Anton Pieck, opende in 1971. Bezoekers kunnen zich vergapen aan gedetailleerde miniatuurtaferelen in een verduisterde hal van 225 vierkante meter, onderdeel van het Carrouselpaleis. Achter een 60 meter lange glazen wand bevindt zich een berghelling met huizen, boten, auto's, kabelbanen en treinen.