Parc Spirou Provence

3D-simulator met De Smurfen geopend in Frans pretpark

Een Frans strippretpark verwelkomt dit jaar De Smurfen. De beroemde blauwe wezentjes kregen hun eigen attractie in Parc Spirou, gelegen in de buurt van Avignon. Daarvoor is een bestaande 3D-simulator van de Britse fabrikant Simworx omgebouwd. De nieuwe naam luidt Les Schtroumpfs et le Grimoire Magique.

Eerder heette de attractie Supergroom et les Dinozorgs. Een dinosaurusfilm heeft plaatsgemaakt voor een avontuur met De Smurfen. Volgens het verhaal stal slechterik Gargamel een toverboek met magische spreuken. Om het object terug te krijgen, bouwde Knutselsmurf een speciale bus. Daar kunnen de bezoekers in plaatsnemen.

Het attractietype wordt immersive tunnel genoemd. De beleving is een coproductie van de Belgische licentiehouder IMPS en de Franse animatiestudio Ellipse Animation. Arnaud Janvier was verantwoordelijk voor de regie. Het park verkoopt nu ook een heleboel Smurfen-souvenirs.



Rataplan

Naast de introductie van De Smurfen werd bij de Italiaanse firma Zamperla een familieattractie besteld met zes draaiende tonnen. De carrousel staat in het teken van Rataplan, de hond uit de Lucky Luke-strips. In totaal is er dit jaar 1,5 miljoen euro geïnvesteerd. Parc Spirou opende in 2018. Vorig seizoen kwamen er 320.000 bezoekers, een record.