Walibi Belgium

Rookverbod in Walibi Belgium, met uitzondering van zes rookzones

In Walibi Belgium mag vanaf aankomend weekend op minder plaatsen gerookt worden. Tot nu toe konden bezoekers in de buitenlucht gewoon een sigaret opsteken. Op paden en pleinen is dat niet langer toestaan. Rokers worden doorgestuurd naar zes aparte rookzones.

De overheid verplicht attractie- en dierenparken in België om in 2025 een rookverbod in te voeren. "Walibi neemt een voorsprong en wacht niet tot 2025 om een rookvrij beleid aan te nemen", valt te lezen in een persbericht.

De maatregel wordt genomen vanwege "de gezondheid en het welzijn van bezoekers". "Deze initiatieven passen bij de doelstelling om een gastvrije en gezonde omgeving te creëren voor iedereen." Waar de rookplekken zich bevinden, wordt aangegeven op de parkplattegrond.



Zaterdag

Het attractiepark gaat weer open op zaterdag 30 maart. Op social media laat men weten dat Walibi "rookvrij" zal zijn, maar rokers blijven dus wel gewoon welkom. Ze zullen zich alleen naar een rookzone moeten begeven als ze zin krijgen in een sigaret.



In België namen Plopsaland De Panne, Plopsa Coo, Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael eerder dezelfde stap. Bellewaerde Park, een zusterpark van Walibi Belgium, kondigt deze week een soortgelijke beleidswijziging aan. In Bobbejaanland mag buiten nog wel gerookt worden, behalve in speeltuinen. Dierentuin Pairi Daiza legt rokers helemaal geen strobreed in de weg, hoewel de eigenaar fel tegen roken is.