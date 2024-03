GaiaZoo

Man klimt in leeuwenverblijf GaiaZoo in nieuwe Videoland-serie

Een gruwelijke scène in een nieuwe serie op streamingplatform Videoland is opgenomen in GaiaZoo. Het leeuwenverblijf van het Limburgse dierenpark fungeert in de eerste aflevering van de psychologische thrillerserie Sphinx. Kijkers zien hoe een man in zichzelf snijdt, een masker opzet en over de omheining klimt.

Vervolgens laat hij zichzelf naar beneden vallen, tussen de leeuwen. Met zijn bloed probeert hij de dieren te lokken. Het tafereel loopt niet goed af. De bloedende bezoeker daagt één van de leeuwen uit, tot afgrijzen van de aanwezige toeschouwers. Zij rennen in paniek weg terwijl de man gegrepen wordt.

Sphinx wil het publiek doen geloven dat de scène zich afspeelt in een onbekende Belgische dierentuin. We zien onder meer een fictief bord met de tekst "Adventure Zoo". Een wegwijzer met het logo van themagebied Savanna verraadt dat er in werkelijkheid gefilmd is in GaiaZoo, gelegen in Kerkrade.



Vleugeltatoeage

De zesdelige reeks gaat over de 14-jarige Minke, die vier jaar na haar vermissing weer opduikt met een geheimzinnige vleugeltatoeage op haar rug. Ze is niet meer de oude. Bovendien blijkt ze nog steeds in de ban te zijn van haar ontvoerder.