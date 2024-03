Disneyland Paris

Disneyland Paris introduceert vaste looprichting in Walt Disney Studios Park

Door bouwwerkzaamheden komt Disneyland Paris voor extra uitdagingen te staan. In het Walt Disney Studios Park zijn momenteel zo veel bouwschuttingen te vinden dat er regelmatig sprake is van opstoppingen. Om de doorstroming te verbeteren, wordt nu gewerkt met een vaste looprichting.

Daarvoor zijn in de parkdelen Production Courtyard en Toon Studio paaltjes met trekband neergezet, om de wandelroutes van elkaar te scheiden. Ook staan er provisorische bordjes met de mededeling "houd rechts aan", in het Frans en in het Engels. Een medewerker probeert de bezoekersstroom in goede banen te leiden.

De infrastructuur van het Walt Disney Studios Park wordt de komende maanden overhoop gehaald. Om die reden zijn grote delen van paden en pleinen afgesloten. Eind april sluit ook de overdekte boulevard Studio 1. Bezoekers zullen het park dan moeten betreden via een alternatieve looproute.