Pikant souvenir in Europa-Park: handboeien voor in de slaapkamer

In Europa-Park is een gewaagd souvenirtje verkrijgbaar. Eén van de winkels in het familiepretpark biedt momenteel handboeien met roze pluche aan, bedoeld voor een spannend rollenspel in de slaapkamer.

Op de verpakking staat een vrouw gekleed in een rode string. Ondanks de familiale doelgroep vindt Europa-Park het kennelijk geen probleem om seksueel getinte items te verkopen. Het product werd gespot door pretparkfan Scott Schaffer, die er beelden van op Instagram plaatste.

"Natuurlijk verkoopt Europa-Park weer bondagespullen", luidde het commentaar. "De merchandise van Europa-Park wordt alsmaar raarder en raarder", reageert iemand op X.



Wie handboeien nodig denkt te hebben tijdens een verblijf in Europa-Park kan terecht in de souvenirwinkel Kleiner Horrorladen, gelegen in het Italiaanse themagebied. De winkel bevindt zich bij de uitgang van spookhuis Geisterschloss, dat momenteel gesloten is voor een grote renovatie.