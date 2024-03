Batavia Stad Fashion Outlet

Nieuwe attractie aan de kust: 32 meter hoog reuzenrad Batavia Wheel

Een reuzenrad moet een bezoek aan het bekende winkelcentrum Batavia Stad in Flevoland aantrekkelijker maken. Vlakbij de Lelystadse kust opende vandaag het 32 meter hoge Batavia Wheel. Kaartjes kosten 6 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Het rad, opgebouwd naast het Next Restaurant, wordt geëxploiteerd door Lamberink Events. De initiatiefnemers beloven "een onvergetelijk uitzicht over de stad Lelystad". Wethouder Piet van Dijk verrichtte vandaag de opening van de blikvanger, waarmee ook het toeristische seizoen officieel startte.

"Het Batavia Wheel staat symbool voor de ontwikkeling van de kust", aldus de wethouder. "Het reuzenrad past heel mooi in de plannen die we hebben voor het Bataviakwartier, om dit gebied nog aantrekkelijker te maken." Vorig jaar maakte de gemeente bekend dat het de bedoeling is om in de toekomst onder meer een waterpark te realiseren.



September

Het reuzenrad mag voorlopig drie jaar blijven staan, steeds van maart tot en met september. De attractie gaat naar verwachting dagelijks open van 10.00 tot minimaal 18.00 uur.