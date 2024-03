Parc Astérix

Parc Astérix werkt aan nieuwe familieachtbaan, opening in 2025

Het Franse pretpark Parc Astérix is van plan om volgend jaar een nieuwe rollercoaster te openen. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings. De nieuwe familieachtbaan komt te liggen in de buurt van waterbaan Menhir Express. Nu is daar nog een themadeel te vinden rond het oude Parijs.

Dat gebied moet wijken voor de nieuwe attractie. Er staan al bouwschuttingen. De achtbaan krijgt een Gallisch thema en de minimumlengte wordt 1 meter. In de karretjes komen de passagiers tegenover elkaar te zitten. Meer details kan de voorlichtster op dit moment niet geven.

Eind vorig jaar nam Parc Astérix afscheid van de oldtimerbaan Nationale 7, die even verderop lag. Daardoor is een bijzonder groot oppervlakte vrijgekomen. Seizoen 2024 staat in het teken van de nieuwe zweefmolen La Tour de Numérobis, gelegen in het Egyptische gedeelte.



Negen

Op dit moment telt Parc Astérix acht verschillende achtbanen: Tonnerre 2 Zeus, Goudurix, La Trace du Hourra, OzIris, SOS Tournevis, Le Vol d'Icare, Pégase Express en Toutatis. Dat zijn er meer dan concurrent Disneyland Paris. De toevoeging van volgend jaar wordt dus achtbaan nummer negen.