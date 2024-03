Phantasialand

Man (43) overleden tijdens werkzaamheden bij achtbaan Phantasialand

In Phantasialand is vanmiddag een 43-jarige man om het leven gekomen. Het slachtoffer was vermoedelijk aan het werk bij de lanceerachtbaan Taron, meldt de regionale krant Express. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht door de autoriteiten.

Wel staat vast dat de veertiger het arbeidsongeval niet overleefd heeft. Het Duitse pretpark was gesloten voor publiek: Phantasialand gaat op donderdag 28 maart weer open na een winterstop. Op dit moment worden alle attracties in gereedheid gebracht voor het nieuwe seizoen.

Bij de spectaculaire rollercoaster in parkdeel Klugheim ging het naar verluidt fout. Phantasialand heeft zelf nog niet gereageerd. Taron is een multi-launch coaster van fabrikant Intamin, geopend in 2016. De baan is 30 meter hoog en 1320 meter lang. Treinen halen een topsnelheid van 117 kilometer per uur.



Winja's

Het is niet voor het eerst dat een bedrijfsincident in Phantasialand een dodelijk afloop kent. In 2017 stierf een 58-jarige medewerker tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de achtbanen Winja's Fear en Winja's Force.