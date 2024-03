Familiepark Drievliet

Attractiepark Drievliet wordt overgenomen door bedrijf achter Avonturenpark Hellendoorn

Drievliet heeft een nieuwe eigenaar. Het Haagse familiepark hoort voortaan bij dezelfde firma als Avonturenpark Hellendoorn: de Franse recreatiegroep Groupe Looping. Dat kan Looopings vandaag als eerste melden. Sinds de opening in 1938 was Drievliet altijd in familiehanden.

De familie Faaij, die Drievliet decennialang gerund heeft, doet een stap terug. Directeuren Wim en Jos Faaij zullen het bedrijf verlaten. Piet Faaij blijft werkzaam voor het park onder de nieuwe eigenaar. Er waren meerdere kapers op de kust. Zo vonden de afgelopen jaren ook regelmatig gesprekken plaats met Plopsa, de parkengroep van Studio 100.

Uiteindelijk heeft Looping dus aan het langste eind getrokken. In een verklaring bedankt Looping-directeur Laurent Bruloy de familie Faaij voor alle inzet. "We hebben veel respect voor alles wat de familie en de teams hebben bereikt en we voelen een diepe verantwoordelijkheid om de continuïteit van dit succesverhaal te waarborgen."



Strategisch gelegen

De nieuwe eigenaar noemt Drievliet "één van de meest iconische regionale attractieparken van Nederland". Men benadrukt dat de trekpleister strategisch gelegen is "in de Randstad, één van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland". Avonturenpark Hellendoorn en Drievliet moeten elkaar gaan versterken. "We bouwen een nieuw platform op aan de hand van twee complementaire regionale bestemmingen."







In de jaren negentig en tweeduizend groeide Drievliet uit tot een serieuze speler in de markt, met de komst van attracties als wilde muis Kopermijn, boomstambaan Jungle River, enterprise De Kwal, spinning coaster Twistrix, afterburner Nautilus, powered coaster Dynamite Express en lanceerachtbaan Formule X.



Vrijevaltoren

De afgelopen jaren bleef het opvallend stil. Plannen voor een grote attractiehal zijn nooit van de grond gekomen. In 2016 werden vrijevaltoren Chute en fietsmolen De Tijdmachine toegevoegd, in 2019 volgde een waterspeelplaats. Verder leek Drievliet nagenoeg stil te staan. Dat had allicht te maken met de wens om het familiebedrijf te verkopen.



Anno 2024 is Drievliet een vreemde eend in de bijt in het Nederlandse pretparklandschap. Het park heeft geen marketing- of communicatieafdeling: contact met de pers is er niet of nauwelijks. Het indienen van een klacht kan alleen per brief. Bovendien is Drievliet niet actief op social media: er bestaat geen officiële pagina op Facebook, Instagram, X, TikTok of YouTube.







Attractieaanbod

De nieuwe eigenaar gaat daar ongetwijfeld verandering in brengen. Voor parken binnen de Looping-groep is marketing wél een belangrijk instrument. Wat de overname zal betekenen voor het attractieaanbod is afwachten. "Looping wil de ontwikkeling van Drievliet versterken met hetzelfde ondernemerschap en dezelfde waarden, zonder de lokale verankering van het park uit het oog te verliezen", luidt de uitleg.



In 2020 nam Looping het Engelse Drayton Manor Resort over. Daar is sindsdien een heleboel gebeurd. In 2021 werd een gesloten wildwaterbaan heropend, als onderdeel van een nieuw themagebied. Daar opende ook een zweefmolen. Een jaar later presenteerde Drayton Manor een Viking-gebied met meerdere nieuwe attracties. Een 54 meter hoge freefall tower verdween.



Nieuw logo

Dit jaar wordt stand-up coaster Shockwave vernieuwd. Daarnaast opent in cowboygebied Frontier Falls een nieuwe familieachtbaan. Bovendien kreeg het park een andere huisstijl met een nieuw logo. Als die veranderingen iets weggeven over de strategie van Groupe Looping na een aankoop, staat Drievliet een boeiende toekomst te wachten.







Looping heeft zelf ook een moederbedrijf. Tussen 2019 en 2023 was de groep eigendom van Mubadala Capital, een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Vorig jaar werd de parkengroep overgenomen door de Franse private-equityfirma PAI Partners.



Fort Fun

Naast Hellendoorn, Drievliet en Drayton Manor horen nog zeven andere Europese pretparken bij Looping. Dat zijn Fort Fun Abenteuerland in Duitsland, La Mer de Sable, Bagatelle, Cobac Parc en Mini Chateaux in Frankrijk, Pleasurewood Hills in het Verenigd Koninkrijk en Isla Mágica in Spanje.



Ook dierenparken Planète Sauvage en Zoo de la Flèche in Frankrijk en West Midlands Safari Park in het Verenigd Koninkrijk zijn onderdeel van de groep. Verder bezit het bedrijf zes waterparken en twee aquaria. Het is de verwachting dat de parken samen - inclusief Drievliet - ruim 6,6 miljoen bezoekers zullen trekken in 2024.