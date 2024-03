Efteling

Roofvogel grijpt witte duif uit Efteling-sprookje

Voor een duif is een Efteling-sprookje deze week niet goed afgelopen. In het Sprookjesbos van de Efteling wordt het verhaal van Het Bruidskleed van Genoveva uitgebeeld aan de hand van witte duiven. Zij fladderen normaal gesproken vrolijk over het Herautenplein, waar een duiventil te vinden is.

Maandag sloeg voor één van de duiven het noodlot toe, blijkt uit foto's van Efteling-bezoeker Cindy Vervuren. Zij wist op de gevoelige plaat vast te leggen hoe een roofvogel het voorzien had op een witte duif. Een havik zag het sprookjesfiguur als een lekker hapje.

Het Bruidskleed van Genoveva is het enige sprookje in het Sprookjesbos dat wordt uitgebeeld aan de hand van levende dieren. Het verhaal gaat over een prins en prinses die een kleurrijk bruidskleed willen laten maken, maar de weefster blijkt blind geworden te zijn.



Juiste kleuren

Duiven die eerder door de weefster verzorgd waren, komen haar te hulp door steeds de juiste kleuren aan te bieden. Zo kan het bijzondere kleed uiteindelijk toch voltooid worden.



In het verleden werden de duiven door de Efteling in felle kleuren geverfd. Daar is men in 2018 mee gestopt, na commentaar van dierenactivisten. Voor het sprookje zelf was dat geen probleem, legde een woordvoerster destijds uit. "Nu zijn de witte duiven uit het begin van het sprookje te zien in plaats van de gekleurde varianten aan het einde."