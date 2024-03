Efteling

Foto's: Efteling-sprookje Doornroosje na ruim een half jaar weer toegankelijk

In het Sprookjesbos van de Efteling is de afgelopen maanden heel wat werk verzet. Meer dan een half jaar geleden werd het sprookje van Doornroosje gesloten voor groot onderhoud. Sindsdien is niet alleen het iconische kasteel gerenoveerd, maar werd ook de omgeving aangepakt.

Zo realiseerde de Efteling een nieuw wandelpad aan de linkerzijde van het kasteel. Daardoor kunnen bezoekers het sprookje vanaf een andere hoek aanschouwen. De vijver rond het tafereel is een stuk groter geworden. Gescheurde muren zijn hersteld en decorstukken werden opgeknapt.

In de scènes installeerde men led-verlichting. De trappen rond het kasteel werden minder glad, om valpartijen te voorkomen. Ook kwam er een nieuw groenplan. Vanaf vandaag ligt Doornroosje weer te slapen op haar vertrouwde plek. Ook de boze fee, de slapende koks en de kraaien zijn terug.



Dromerige muziek

Een andere opvallende wijziging is niet te zien, maar wel te horen: huiscomponist René Merkelbach zorgde voor dromerige muziek, die vanaf nu bij het sprookje klinkt. Verder had de Efteling twee nieuwe bewoners beloofd: een uil met een sleutel en een tweede slapende wachter. Zij ontbreken momenteel nog.



Het bijzondere onderhoudsproject werd in goede banen geleid door projectleider Mark Elings, uitvoerder Koen Hellings en hoofdontwerper Sander de Bruijn. Eigenlijk hadden de werkzaamheden eind februari afgerond moeten worden. De heropening moest een maand uitgesteld worden.