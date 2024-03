Games

25 jaar RollerCoaster Tycoon: bedenker Chris Sawyer beantwoordt vragen van fans

Eén van de meest legendarische computerspellen aller tijden bestaat komende week 25 jaar. De eerste versie van RollerCoaster Tycoon werd uitgebracht op 31 maart 1999. Ter gelegenheid van het jubileum nam maker Chris Sawyer (57) de tijd om prangende vragen te beantwoorden van fans die de game vandaag de dag nog steeds spelen.

Ondanks de simpele graphics heeft RollerCoaster Tycoon de tand des tijds doorstaan: ook anno 2024 geven een hoop mensen het spel een kans. Dat is mede te danken aan nieuwe versies van de originele game, zoals RollerCoaster Tycoon Classic voor mobiele telefoons en de door fans gecreëerde variant OpenRCT2. Op YouTube verschijnen nog altijd zeer regelmatig RollerCoaster Tycoon-video's.

Uitgever Atari vroeg liefhebbers onlangs wat ze wilden weten van de bedenker. In de antwoorden geeft Sawyer onder meer aan dat hij het succes van RollerCoaster Tycoon nooit had durven dromen. "Ik vind het verbazingwekkend om te zien dat het spel na 25 jaar uitgegroeid is tot een bloeiende reeks met een hechte gemeenschap. Het voelt een beetje alsof je een kind hebt dat nu volwassen is geworden en een eigen leven heeft gekregen."



Roestplekken

Sawyer onthult enkele ideeën die de game nooit hebben gehaald, zoals achtbanen waarvan het staal na verloop van tijd onderhoud nodig heeft omdat er roestplekken zichtbaar worden. Ook geeft hij aan dat de stijl van het spel in de ontwikkelfase ontzettend vaak veranderd is. "Ik heb dagen besteed aan het maken van nieuwe vensters en knoppen."







Toen de game ontwikkeld werd, had Sawyer nog maar een handjevol achtbanen bereden. Tegenwoordig mag hij zichzelf een expert noemen, met 770 coasters op de teller. Zijn favorieten: Taron in Phantasialand, Zadra in Energylandia, Balder in Liseberg en een hybrid coaster in de Amerikaanse staat Pennsylvania: Ravine Flyer II.



European Coaster Club

Om bij het maken van RollerCoaster Tycoon toch genoeg te weten te komen over achtbanen, kocht Sawyer boeken en keek hij documentaires. In eerste instantie hield hij er niet van om ritjes te maken. "Ik was alleen gefascineerd door het uiterlijk en de engineering. Maar ik ben over mijn afkeer heen en ik ben zelfs lid geworden van de Roller Coaster Club of Great Britain en de European Coaster Club: alle clubbladen heb ik van begin tot eind gelezen."







Voor de kenners: de twee favoriete scenario's van Sawyer zijn Crumbly Woods en Three Monkeys Park. Verder geeft de ontwikkelaar toe dat het praktisch onmogelijk is om een Heartline Twister Coaster te bouwen met een hoge publiekswaardering. De statistieken zijn vrijwel altijd teleurstellend. De reden: Sawyer hoorde destijds van andere mensen dat ze het achtbaantype vreselijk vonden.



Grasmaaien

"Daar komen de slechte resultaten in de game vandaan. Tot op de dag van vandaag heb ik zo'n coaster zelf nooit bereden." Tot slot wilde iemand van Sawyer weten of hij in RollerCoaster Tycoon 1 het grasmaaien uitschakelt. "Nee, natuurlijk niet, ik hou ervan als mijn gazon netjes gemaaid is in een strepenpatroon!", grapt de maker.



Eén van de vragen werd ingestuurd door de Nederlandse youtuber Marcel Vos, beroemd geworden door zijn RollerCoaster Tycoon-content op YouTube. Looopings sprak met hem in 2019, bij het twintigjarig bestaan van de game. Vijf jaar later maakt Vos nog steeds filmpjes. Ze worden steevast tienduizenden tot honderdduizenden keren bekeken.