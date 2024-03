Attractiepark Toverland

Was Toverland-toren Dragonwatch een miskoop? Attractie al twaalf weken kapot

Zou Toverland al spijt hebben van het aanschaffen van de attractie Dragonwatch? Het Limburgse attractiepark betaalde miljoenen euro's voor een tientallen meters hoge parachutetoren van fabrikant Intamin. Negen maanden geleden vond de openingsceremonie plaats. Sindsdien was de attractie in totaal vijf maanden dicht.

Al sinds de opening op 30 juni 2023 waren er kinderziektes, zoals haperende veiligheidsriemen. Eind oktober liepen de gondels vast op het hoogste punt. Inzittenden moesten bevrijd worden met behulp van een hoogwerker van de brandweer. Bij de start van de kerstvakantie kon Dragonwatch heropend worden: Toverland dacht dat de problemen verholpen waren.

Tien dagen later ging het opnieuw mis: op 2 januari waren de parachutes met geen mogelijkheid meer in beweging te krijgen. Bezoekers zaten op zo'n 15 meter hoogte vast in de regen en de kou. Pas circa drieënhalf uur later stond iedereen weer met beide benen op de grond, dankzij ingrijpen van de brandweer en een speciaal abseilteam.



Prototype

Na het incident is de attractie in parkdeel Avalon niet meer open geweest. Inmiddels zijn we ruim twaalf weken verder. Kennelijk heeft leverancier Intamin grote moeite met het vinden van een oplossing. Dragonwatch is min of meer een prototype: oudere parachute towers maken gebruik van een hydraulische aandrijving, maar in Toverland is de aandrijving elektrisch.



Op dit moment is volstrekt onduidelijk wanneer de attractie weer toegankelijk zal zijn. Het zomerseizoen van Toverland werd op zaterdag 23 maart feestelijk afgetrapt, maar rond Dragonwatch bleef het stil. "We doen er alles aan om de attractie spoedig te heropenen", is het enige dat het park kwijt wil over de kwestie.



Kalender

Een bord bij de ingang maakt melding van een technische storing. Rond de uitgang staan bouwhekken. Op de website van Toverland wordt de sluiting van Dragonwatch niet meer per openingsdag aangestipt, maar in een apart blok boven de kalender. Op die manier hoeft men de verwachte openingsdatum niet te communiceren.