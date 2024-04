Plopsa Resort Belgian Coast

Nieuw evenement in Plopsaland: Ketnet Zingt

Plopsaland De Panne huisvest binnenkort een nieuw evenement, in samenwerking met jeugdzender Ketnet. Van donderdag 9 tot en met zondag 12 mei vindt in het Vlaamse attractiepark de eerste editie van Ketnet Zingt plaats, met onder andere optredens van Mega Mindy.

De bekende superheldin is ook te ontmoeten. Verder is De KetnetBand aanwezig en zijn er fotomomenten met de personages uit de Ketnet-serie De Raad van Soeki. Het park is open van 10.00 tot 18.00 uur.

Ondertussen gaat het Studio 100 Festival, met een parade en een dansshow, ook gewoon door. Plopsaland werkt al langer samen met Ketnet. In 2023 opende zelfs een Ketnet-themagebied, met achtbaan #LikeMe Coaster en boottocht Tik Tak.