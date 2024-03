AquaZoo Leeuwarden

Diersoorten uit de ijstijd duiken op in Friese dierentuin

Dierenpark AquaZoo Leeuwarden huisvest tijdelijk enkele bijzondere diersoorten. In de Friese dierentuin vindt vanaf morgen het evenement IJstijd plaats. Bezoekers kunnen replica's bewonderen van diersoorten die al lang geleden zijn uitgestorven, waaronder de mammoet.

In totaal staan er twintig levensechte dierfiguren in AquaZoo. Dezelfde objecten waren van half oktober tot eind februari nog te vinden in het Arnhemse dierenpark Burgers' Zoo, toen onder de noemer IJstijd & Zoo. In Leeuwarden duurt het expositie van vrijdag 29 maart tot en met woensdag 29 mei.

Kinderen kunnen een speurtocht volgen. Ook staan er borden met informatie over de ijstijddieren. Verder is er een samenwerking met Natuurmuseum Fryslân. In de weekenden vertellen vrijwilligers verhalen aan de hand van voorwerpen uit het museum, waaronder een stuk slagtand van een mammoet en kiezen van een holenleeuw.