Na Europa-Park heeft nu ook waterpark Rulantica een eigen Monopoly-spel

Na Monopoly Europa-Park is er nu ook Monopoly Rulantica. Het bekende Duitse attractiepark bracht in 2022 een eigen versie van het gezelschapsspel uit. Voortaan kan er eveneens gespeeld worden met een Monopoly-bord gebaseerd op Rulantica, de waterwereld van Europa-Park.

Spelers krijgen de kans om hotels en huizen te bouwen op de verschillende waterattracties. Het is ook een manier om vertrouwd te worden met de lastige namen van de verschillende belevingen in Rulantica. Voorbeelden zijn Odinrås, Dugdrob, Hoppablad, Schabernakker, Kullerbuller, Tommelplums, Två Fall en Vågorrok.

De meest kostbare elementen op het aangepaste Monopoly-bord zijn vip-ruimtes: de Rulantica VIP Yacht en de Hygge Supreme Hydda. Ze namen de plekken in die Nederlanders kennen als Leidsestraat en Kalverstraat. Opvallend genoeg ontbreekt de vorig jaar geopende glijbaantoren Nordiskturn, met matjesglijbaan Vikingløp.



Webshop

Het tweetalige spel - Duits en Frans - is voor 49,95 euro verkrijgbaar in verschillende souvenirwinkels op het terrein van Europa-Park. Voor Monopoly Europa-Park vraagt men hetzelfde bedrag. Via de webshop van het pretparkresort is het mogelijk om de spellen online te bestellen en thuis te laten bezorgen.