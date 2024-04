Futuroscope

Video: Hydro Dynamo is de nieuwste attractie in het Franse pretpark Futuroscope

Het Franse pretpark Futuroscope heeft een wild swing geopend: een 12 meter hoge reuzenschommel. De nieuwe attractie, onderdeel van familiegebied Futuropolis, kreeg de naam Hydro Dynamo.

De familieattractie van de Duitse leverancier ART Engineering moet een waterkrachtcentrale voorstellen. Tijdens de rit wordt een schommelende bank met twee keer acht zitplaatsen rondgezwierd, zonder dat de passagiers over de kop gaan.

In promotiemateriaal gebruikte men eerder de term La Centrale Hydroélec. Zusterpark Familypark in Oostenrijk opende onlangs een gelijkaardige attractie. Beide bestemmingen zijn onderdeel van de groep Compagnie des Alpes, net als onder meer de Walibi-parken en Parc Astérix.



Waterpark

Futuroscope legt op dit moment nog de laatste hand aan een waterbaantje voor kinderen en een bioscoopzaal. Verder gaat in juli het zwemparadijs Aquascope open, een overdekt waterpark met een oppervlakte van zo'n 6000 vierkante meter.