Plopsa Resort Belgian Coast

Plopsaland schrapt statiegeld op drankjes: 'Drempel verlagen'

Plopsaland De Panne is gestopt met het vragen van statiegeld. Tot nu toe moesten bezoekers 50 eurocent extra betalen bij het aanschaffen van drinken. Dat bedrag konden ze terugkrijgen als een verpakking weer werd ingeleverd bij een horecalocatie. Plopsa koos er vrijwillig voor: statiegeld op petflessen en blikjes is in België niet wettelijk verplicht.

Het beleid werd onlangs opnieuw onder de loep genomen. Daarbij is besloten om het statiegeld te schrappen. De maatregel geldt ook voor de andere drie Plopsa-parken in België: Plopsa Coo Ardennes, Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Station Antwerp.

Tegelijkertijd wordt frisdrank niet meer verkocht in petflesjes van een halve liter, maar in blikjes van 33 centiliter. Een flesje Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta of Sprite kostte voorheen 3,99 euro, plus 50 eurocent statiegeld. Nu rekent Plopsaland 3,50 euro voor een blikje. De prijs van Fuze Tea zakte van 3,99 euro voor 50 centiliter naar 3,75 euro voor 33 centiliter.



Iets duurder

Relatief gezien werden de producten dus iets duurder: bezoeker betalen meer per centiliter. Ze hoeven zich echter geen zorgen meer te maken over statiegeld. In de rij staan voor een horecapunt om een verpakking weer in te leveren is verleden tijd. Water van Chaudfontaine wordt nog wel verkocht in flesjes van een halve liter, voor 3,50 euro.



Bezoekers kunnen blikjes en flesjes voortaan deponeren in speciale pmd-afvalbakken. "Op die manier sporen we onze bezoekers op een indirecte manier aan om zelf bewust te sorteren en op die manier hun steentje bij te dragen aan het milieu", vertelt een woordvoerster aan Looopings.



Comfort

Ondanks het wegvallen van het statiegeld draagt Plopsa duurzaamheid naar eigen zeggen nog steeds hoog in het vaandel. "We hebben opgemerkt dat het voor veel bezoekers toch best nog een drempel was om hun pmd-afval iedere keer terug te brengen naar een horecapunt." Met de aanpassing wil men "deze drempel verlagen en het comfort optimaliseren".