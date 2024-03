Plopsa Resort Belgian Coast

Nieuwe lekkernij in Plopsaland: wafels in de vorm van Plop-muts

Een nieuwe lekkernij in Plopsaland De Panne staat in het teken van Studio 100-icoon Kabouter Plop. In één van de restaurants van het Vlaamse attractiepark worden nu speciale wafels geserveerd in de vorm van de muts van het bekende personage.

Plopsa liet zich mogelijk inspireren door de Disney-parken, waar wafels in de vorm van het gezicht van Mickey Mouse al langer gretig aftrek vinden. In plaats van het hoofd van een mascotte ging Plopsaland voor de herkenbare Plop-muts. Ze zijn verkrijgbaar in het Prinsessia Restaurant.

Op de menukaart staan drie verschillende opties: een Plopsawafel met poedersuiker voor 8 euro, een Plopsawafel Mikado met vanille-ijs, slagroom en chocoladesaus voor 10 euro en de Plopsa Seizoenswafel voor 12 euro. Het Prinsessia Restaurant bevindt zich in het Prinsessia Kasteel, naast de attractie De Koffiekopjes.



Succesnummers

De rest van het assortiment bestaat onder meer uit tosti's, toasts en ijsjes. Kabouter Plop is al sinds 1997 één van de succesnummers van Studio 100. Plopsaland werd zelfs vernoemd naar de kinderserie. Het tweede gedeelte van de naam van het pretpark staat voor Samson.