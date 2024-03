Duinrell

Duinrell presenteert opvanglocatie voor verveelde ouders op 1 april

De 1 aprilgrap van Duinrell staat dit jaar in het teken van verveelde ouders. Het Wassenaarse attractiepark introduceert zogenaamd een opvanglocatie voor ouders die genoeg hebben van een dagje uit. Daarvoor is een speciale ruimte ingericht in binnenspeeltuin Rick's Fun Factory.

Wanneer ouders naar huis willen en kinderen niet, kunnen de volwassenen daar afgegeven worden. "De volledige beslissingsbevoegdheid ligt bij de kinderen", aldus Duinrell. Terwijl de kinderen terug het park in gaan, houdt men de ouders bezig met activiteiten.

Voorbeelden zijn workshops over social media of zoeken naar een gouden bal in de ballenbak. Ouders die graag de handen uit de mouwen steken, kunnen onbetaald aan het werk in het pretpark of Tikibad. Ook werken op afstand behoort tot de mogelijkheden. Een lollige video legt het concept uit.