Europa-Park Erlebnis-Resort

Foto's: Europa-Park legt laatste hand aan nieuw themagebied Kroatië

Bezoekers van Europa-Park kunnen nu alvast een blik werpen op een nieuw Kroatisch themagebied. Hoewel de uitbreiding van het Duitse pretpark officieel pas eind april opengaat, is een deel van het themaland al zichtbaar voor publiek. De grote blikvanger Voltron Nevera - een lanceerachtbaan - wordt omgeven door bouwwerken in Kroatische stijl.

Men belooft "Kroatische flair met antieke gevels en een elektriserende achtbaanbeleving". Bezoekers "flaneren door smalle steegjes en genieten van de typisch Kroatische sfeer". Naast de coaster bestaat Kroatië uit ijssalon Sunce i Lavanda, horecalocatie Cevapcici Snack, souvenirwinkel Suveniri Nikola Shop en tentoonstelling Croatian Inspiration.

Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 20.000 vierkante meter. Op een later moment moet Kroatië uitgebreid worden: dit betreft slechts "de eerste bouwfase". Eén van de latere toevoegingen wordt een geavanceerde animatronic van wetenschapper en uitvinder Nikola Tesla. Hij verschijnt in de loop van het zomerseizoen.



Twee torens

De coaster wordt gekenmerkt door twee grote torens. Volgens het achtergrondverhaal kan Tesla daarmee "draadloze transmissie over grote afstanden met behulp van kosmische energie verwezenlijken". Treinen slingeren door een Kroatisch landschap, aldus Europa-Park, "inclusief rotsen, eeuwenoude gevels en andere decoraties".



Voltron Nevera opent op vrijdag 26 april. De attractie wordt momenteel veelvuldig getest. Als passanten geluk hebben, kunnen ze de testritten bekijken. De filmkoepel Traumzeit Dome, waar vorig jaar de 360 graden-film Nikola Tesla's Beautiful Croatia werd geïntroduceerd, is tot nader order niet toegankelijk.