Pairi Daiza

Foto's: dierentuin Pairi Daiza opent vernieuwde boerderij, inclusief slaapplekken

De oude boerderij van dierenpark Pairi Daiza is vernieuwd en uitgebreid. Bezoekers van de populaire Waalse dierentuin komen er voortaan nieuwe bewoners tegen. Bovendien werden 21 accommodaties gerealiseerd, zodat het mogelijk is om pal naast de dieren te slapen.

De hoeve biedt al sinds 1995 onderdak aan boerderijdieren. Nu zijn er wallaby's, geiten, mara's, schapen, nandoes, varkens, minikoeien, kippen en konijnen te vinden. Met de renovatie was 7,8 miljoen euro gemoeid. Blijven slapen kan in zogeheten Farmhouse Lodges.

Het park noemt het "immersieve overnachtingsmogelijkheden rond de gerenoveerde authentieke boerderij". Pairi Daiza biedt niet alleen tweepersoons hotelkamers aan, maar ook familiekamers voor maximaal zes personen en een baby.



Beschermen

Het doel is om de jongste bezoekers in contact te laten komen met dieren, zodat ze geïnspireerd worden "om alle fauna te beschermen, van jongs af aan". Een verblijf is altijd inclusief ontbijt, een avondmaaltijd en onbeperkt toegang tot het park. Verschillende delen van de dierentuin zijn zelfs 24 uur per dag toegankelijk voor verblijfsgasten.