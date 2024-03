Wildlands Adventure Zoo Emmen

Johan Derksen en Wilfred Genee lachen Wildlands uit: 'Je ziet geen dieren'

De Emmense dierentuin Wildlands wordt nog steeds achtervolgd door een slecht imago. Dat bleek toen het Drentse dierenpark afgelopen week ter sprake kwam in de veelbekeken talkshow Vandaag Inside. Johan Derksen en Wilfred Genee hebben kennelijk slechte ervaringen met Wildlands: ruim een miljoen tv-kijkers konden zien hoe het park onderuit werd gehaald.

Het SBS-programma besteedde donderdagavond aandacht aan het vertrek van de shirtsponsor van FC Emmen. Toen tafelgast Job Knoester suggereerde om de dierentuin als sponsor binnen te halen, maakte Derksen duidelijk dat het park het financieel al lastig heeft. "Dat leeft van subsidie. Dat is de enige dierentuin waar je heengaat en geen dieren ziet."

Genee herkent het beeld onmiddellijk. "Ja! Klopt ja. Die zijn overal verstopt, die zie je niet. Ik heb er weleens rondgelopen." Derksen geeft de schuld aan de Partij voor de Dieren. "Dat is zó groot opgezet, want dat moest van de Partij voor de Dieren, maar ze verstoppen zich." Overigens had de partij geen zeggenschap bij het ontwikkelen van Wildlands.



Giraf

Genee herinnert zich hoe hij op zoek ging naar een leeuw. "Dan staat er 'leeuw' en dan denk je: het zal best, maar ik zie helemaal niks." René van der Gijp heeft vraagtekens bij die kritiek. "Maar een giraf kan zich toch niet verstoppen?"



Genee: "Ja, die verstoppen zich ook! Er zijn dagen bij dat je geen beest ziet. Loop je rond en denk je: ja... Die beesten hebben allemaal een dagje vrij zo nu en dan." Derksen grapt dat er alleen wolven te zien zijn. "Maar die zijn gewoon buiten bij ons."



Aanpassingen

Toen Wildlands Adventure Zoo Emmen in 2016 openging, kwam er veel commentaar op het gebrek aan zichtbare dieren. Het park zat vervolgens niet stil: onder leiding van een nieuwe directeur werden een heleboel aanpassingen en vernieuwingen doorgevoerd. Tegenwoordig wordt Wildlands een stuk beter gewaardeerd.



Overigens is Wildlands al jaren de shirtsponsor van de jeugdopleiding van FC Emmen. Die plek kreeg de dierentuin cadeau van de erotische webshop EasyToys. Het bedrijf vond het niet gepast om jeugdleden te laten rondlopen met reclame voor vibrators.