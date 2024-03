Efteling

Efteling kiest nieuwe directeur: Willem Roskam, afkomstig van publieke omroep

De Efteling heeft een nieuwe directeur gevonden. Willem Roskam (40) wordt toegevoegd aan het directieteam van het attractiepark. Het vijfde directielid gaat zich vanaf maandag 3 juni bezighouden met technologie en innovatie. Dat heeft de Efteling vandaag bekendgemaakt aan het personeel.

Roskam is nu nog werkzaam als chief technology officer bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), waar hij in 2021 begon. Eerder werkte hij onder meer voor mediabedrijf Talpa. De nieuwbakken Efteling-directeur groeide op in Zeeland en woont momenteel in Westknollendam, een dorpje in Noord-Holland. Hij is van plan om naar Brabant te verhuizen vanwege zijn nieuwe baan.

Roskam stond naar eigen zeggen voor een flink dilemma toen hij de vacature voorbij zag komen, omdat hij nog tevreden was bij de NPO. "Maar als het dan gaat om de Efteling en een functie waarin je jezelf zo herkent, dan gebeurt er iets in je hoofd waar je iets mee moet. Dus schreef ik die sollicatiebrief."



Dimensie toevoegen

De Efteling wil de komende jaren meer focussen op het gebruiken van technologie, om de gastbeleving te verbeteren én om het werk van collega's makkelijker te maken. "Technologie kan een extra of nieuwe dimensie toevoegen aan een beleving", aldus Roskam. "Dit deed ik ook bij Talpa en de NPO."



In het attractiepark geldt al jaren het credo: techniek faciliteert het verhaal. "Daar ben ik het mee eens, al mag van mij techniek het verhaal ook wel mee bepalen. Door techniek goed in te zetten, kun je nog beter je verhaal vertellen." Roskam is geen rasechte Efteling-liefhebber. Hij heeft zelfs niet eens een jeugdfoto zittend op een paddenstoel in het Sprookjesbos, geeft hij toe.



Angst voor achtbanen

"Ik kom weleens hier, maar ben geen typische fan of attractieparkbezoeker. Misschien komt het ook door mijn angst voor achtbanen." Roskam kan zijn toekomstige collega Fons Jurgens de hand schudden: ook hij laat rollercoasters het liefst links liggen. Wel zegt de nieuwe directeur de Efteling als merk en bedrijf "natuurlijk fantastisch" te vinden. "Want anders zou ik hier niet gaan werken."



Dat men een nieuwe directeur zocht, kwam in januari al naar buiten. De rest van de Efteling-directie blijft gelijk, met algemeen directeur Fons Jurgens, financieel directeur Daan van Baarsen, directrice park en resorts Nicole Scheffers en directeur product, markt en imago Koen Sanders.