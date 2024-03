Pairi Daiza

Eigenaar van populairste dierentuin in de Benelux noemt rookverbod 'hypocriet en volstrekt inefficiënt'

De Belgische politiek heeft ingestemd met de invoering van een rookverbod voor pretparken en dierentuinen. Eric Domb (63), de eigenaar van de grote dierentuin Pairi Daiza, vreest dat de maatregel geen zoden aan de dijk zet. Hij pleit voor een veel breder verbod, zodat bijvoorbeeld ook niet meer gerookt mag worden in winkelstraten en op festivals.

Vanaf 2025 is roken in België in principe niet toegestaan op openluchtplekken waar veel kinderen komen. Attractie- en dierenparken die roken nu nog toestaan in de buitenlucht, zullen hun regels moeten veranderen. Voor dierentuinbaas Domb gaat de aanpassing niet ver genoeg. Hij vreest bovendien voor de handhaving in zijn park.

"Het is géén oplossing voor het probleem", zegt de ondernemer in gesprek met Het Laatste Nieuws. Hij noemt het "hypocriet en volstrekt inefficiënt". "Als je echt de schadelijke effecten van passief roken op onze jongeren wil aanpakken, dan moet je roken verbieden op plaatsen waar die jongeren het vaakst zijn: op pleinen, in drukke winkelstraten, op de dijk en het strand, in parken..."



Privésfeer

Roken verbieden in dierentuinen en pretparken zal nauwelijks effect hebben, verwacht Domb. "De meeste families gaan daar één keer per jaar naartoe." Het zou volgens de Pairi Daiza-oprichter beter zijn om sigaretten alleen nog toe te laten in de privésfeer. "Daarmee zou je namelijk wél impact hebben op de volksgezondheid."



Pairi Daiza is op het gebied van bezoekersaantallen het populairste dierenpark in de Benelux. Domb weet nog niet hoe hij de nieuwe rookregels zal gaan afdwingen. "Ons personeel zal nooit iemand hardhandig buitenzetten, dat gaat gewoonweg niet. De handhaving van deze maatregel is absoluut een probleem. En dat komt doordat de maatregel op zich hallucinant slecht is."



Plopsaland

Meerdere Belgische parken hanteren al langer strengere regels op het gebied van roken. Zo mogen bezoekers van Plopsaland De Panne, Plopsa Coo, Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael alleen een sigaret opsteken in aparte rookzones. Bellewaerde Park volgt dit jaar. Bobbejaanland verbiedt roken in speeltuinen.



Hoewel Domb een felle tegenstander van roken zegt te zijn, mag er in zijn eigen Pairi Daiza opvallend genoeg nog wel overal gerookt worden in de openlucht. En eigenlijk is het niet nodig om daar iets aan te veranderen, aldus de eigenaar. "Het heeft weinig tot geen zin om roken te verbieden op plekken waar de meeste mensen slechts een minieme fractie van hun vrije tijd doorbrengen. Het is een druppel in de oceaan."