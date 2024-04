Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: Slagharen verbetert darkride Red Bandits Adventure

Attractiepark Slagharen was nog niet helemaal tevreden over de attractie Red Bandits Adventure. Vorig jaar werd de bootjesdarkride Wild West Adventure omgebouwd tot een beleving rond boevenbende Red Bandits. Op het gebied van storytelling zijn de afgelopen maanden enkele verbeteringen doorgevoerd.

Slagharen zorgde voor meer levendigheid en meer verhalende elementen. Zo verschijnt in de wachtrij nu bandiet John Batterson, die uitlegt wat de bedoeling is. Bezoekers krijgen de vraag om de Red Bandits te helpen. Via een geheime doorgang komen ze terecht in mijnen, waar de boeven kostbare diamanten op het oog hebben.

Tijdens de vaartocht blijkt dat er veel gevaren op de loer liggen, waaronder een slang, een beer, vleermuizen, stinkdieren en brandende dynamietstaven. Uiteindelijk bewijzen de passagiers dat ze het in zich hebben om een Red Bandit te worden. Dat wordt feestelijk gevierd met vuurwerk.



Belichting

Op verschillende plaatsen zijn stemmen toegevoegd, in het Nederlands, Duits en Engels. Verder verschenen enkele nieuwe decoraties, onder meer in de diamantmijnen. Ook aan de belichting is gesleuteld: scènes die voorheen nagenoeg donker waren, worden nu beter uitgelicht. Daarnaast realiseerde men een videoprojectie, een kleine waterval, een rookeffect en waterbommen. De actiefoto is verplaatst.