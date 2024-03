Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen trots op toilet voor bezoekers met ernstige beperking

Safaripark Beekse Bergen heeft een primeur op het gebied van toegankelijkheid. De Brabantse dierentuin opende vandaag een speciale toiletvoorziening voor kinderen en volwassenen met een ernstige beperking. Het gaat om een zogeheten Changing Places Toilet: een liggende toiletvoorziening met onder andere een tillift en een brancard.

De Changing Places Toilet is onderdeel van een nieuw toiletgebouw bij de entree van het Safaripark. "Er is verder nog nergens in het land een dergelijke verzorgingsplek aanwezig die voldoet aan de internationale standaard", meldt Beekse Bergen trots.

Het project werd verwezenlijkt in samenwerking met Stichting het Gehandicapte Kind en Joint Projects. Parkmanager Rens Willemsen zegt blij te zijn dat Beekse Bergen voortaan mensen kan ontvangen "voor wie een dagje dierentuin tot nu toe onbereikbaar was".



Dertig locaties

Het is de bedoeling om de komende jaren op dertig locaties in Nederland een vergelijkbaar toilet te openen. Daarvoor heeft de VriendenLoterij bijna 2 miljoen euro beschikbaar gesteld.