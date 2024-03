Momentum Leisure

Nederlandse pretparkgroep bouwt nieuw attractiepark van 65 miljoen euro in Roemenië

De Nederlandse pretparkgroep Momentum Leisure steekt 65 miljoen euro in de bouw van een attractiepark in Roemenië. Na al verschillende parken in Polen uit de grond gestampt te hebben, gaat Momentum de grens over. Er is daar ruimte voor een gloednieuw themapark van 20 hectare.

De nog naamloze nieuwe bestemming komt te liggen in de buurt van een winkelcentrum aan de rand van de Roemeense hoofdstad Boekarest: Fashion House Outlet Centre Cernica. Voorlopig is alleen een ontwerp van het winkelcentrum beschikbaar. Voor het project wordt samengewerkt met het Belgische vastgoedbedrijf Liebrecht & Wood.

Vorige week tekende Momentum Leisure een strategische overeenkomst met Liebrecht & Wood. Daarbij was onder andere voormalig Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aanwezig. Hoe het nieuwe park eruit gaat zien en welke merken eraan gekoppeld worden, is nog niet bekend. Tot nu toe werkt de groep samen met merken als Plopsa, Nickelodeon en Tomorrowland.



Vastleggen

Strategiemanager Wouter Dronkers benadrukt dat er nog een lange weg te gaan is. "Een projectontwikkeling is natuurlijk een serie van vele beslissingstappen", zegt hij. "Deze eerste strategische stap, het vastleggen van de grondpositie en het aangaan van een strategische samenwerking in de vorm van een joint venture, is genomen na jaren van voorbereiding."



Momentum Leisure verwacht later dit jaar nog twee vergelijkbare projecten aan te kunnen kondigen "waarmee reeds overeenstemming is bereikt en overeenkomsten zijn getekend, voor locaties in Centraal- en Oost-Europa". Komende maand start de nieuwe directeur van de pretparkgroep: Nederlander Wouter Dekkers.