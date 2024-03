Movie Park Germany

Movie Park Germany stapt af van Nederlandse aankondigingen: 'Nederlanders spreken Engels'

In Movie Park Germany zijn vanaf dit seizoen geen Nederlandse omroepberichten meer te horen. Voorheen werden shows, parades en meet-and-greets aangekondigd met mededelingen in het Duits, Engels en Nederlands. Albert-Jan Sluis verzorgde de Nederlandse stem. Sinds kort klinken alleen de Duitse en Engelse voice-overs.

Movie Park heeft gemerkt dat Nederlanders de Engelstalige teksten ook prima begrijpen, vertelt een woordvoerster. "Veel Nederlanders spreken vrijwel perfect Engels. Zelfs kinderen komen op school met de taal in aanraking. Het is aanbieden van de Nederlandse tekst is daarom niet per se nodig."

Voor het Duitse pretpark heeft de aanpassing enkele voordelen. Zo is de lengte van de omroepberichten verkort. "We willen niet te veel voice-overs laten horen, omdat we in het geval van veel aankondigingen herhaaldelijk de muziek in de themagebieden moeten onderbreken", legt de voorlichtster uit.



Veiligheidsinstructies

Bovendien is het nu mogelijk om sneller tekstuele wijzigingen door te voeren, omdat dan alleen de Duitse en de Engelse stem aan het werk gezet hoeven te worden. Movie Park benadrukt dat Nederlanders erg belangrijk blijven voor het park. Bovendien worden veiligheidsinstructies nog steeds in het Nederlands gecommuniceerd.



Het entertainmentprogramma van Movie Park bestaat momenteel uit de Nickelodeon Dance Party, Movie Park Studios on Parade, westernshow Kiki's Saloon in Silverspoon, stuntshow Operation Red Carpet, dans- en zangshow Road to Hollywood en verschillende meet-and-greets.