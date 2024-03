Movie Park Germany

Nu te koop: speciale Movie Park-editie van bordspel Monopoly

Movie Park Germany heeft een eigen versie van het wereldberoemde gezelschapsspel Monopoly uitgebracht. Wie Monopoly Movie Park Germany speelt, probeert zo veel mogelijk attracties, winkels en eetgelegenheden te claimen. Het spel is volledig Duitstalig.

De vakjes met de laagste waardes vertegenwoordigen restaurant Van Helsing's Club en de Bakery, terwijl op de meest kostbare vakjes de twee nieuwste achtbanen van het park staan: Movie Park Studio Tour en Star Trek: Operation Enterprise.

Ook onder meer Santa Monica Wheel, Pier Side Carousel, Crazy Surfer, Ghost Chasers, The High Fall, The Bandit, Iron Claw, Area 51, Excalibur en Van Helsing's Factory maken onderdeel uit van het speelbord.



Gevangenis

Algemene vakjes zijn gereserveerd voor bijvoorbeeld abonnementen en faciliteiten. Kans-kaarten werden "Regieaanwijzingen", om in het filmthema te blijven. Het Algemeen Fonds heet hier "Parkomroep". Uiteraard ontbreekt de gevangenis niet.



De bijzondere Monopoly-editie wordt vanaf vandaag voor 50 euro verkocht in verschillende Movie Park-winkels. Eerder verschenen al Monopoly-spellen van de Efteling, Europa-Park, Heide Park, Disneyland Paris, de Plopsa Group, Energylandia en Pairi Daiza.