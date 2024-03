Efteling

Efteling neemt maatregelen tegen voordringen in wachtrij Vliegende Hollander

Voordringen in de wachtrij van De Vliegende Hollander in de Efteling is iets lastiger geworden. Het attractiepark heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat bezoekers onder de paaltjes van de wachtrij door kruipen.

In de buitenrij zijn zwarte netten opgehangen. Daarvoor werden de paaltjes voorzien van nieuwe onderdelen, waar de netten aan bevestigd konden worden. Voortaan is het onmogelijk om een stuk rij over te slaan zonder over een hek heen te stappen.

Op dit moment is De Vliegende Hollander nog gesloten voor het jaarlijkse winteronderhoud. Op de Efteling-website valt te lezen dat de waterachtbaan op zaterdag 30 maart weer in gebruik genomen zal worden. De afgelopen weken vonden al veelvuldig testritten plaats.