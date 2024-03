Movie Park Germany opent nieuwe snoepwinkel in cowboygebied

Movie Park Germany

In het cowboygebied van Movie Park Germany is vanaf dit seizoen een snoepwinkel te vinden. Eén van de huisjes in themadeel The Old West werd getransformeerd tot Cowboy Candy Shop. Het interieur kreeg een flinke opknapbeurt.

De Cowboy Candy Shop bevindt zich in de buurt van vrijevaltoren The High Fall, naast zweefmolen Pier Side Carousel. Het aanbod bestaat uit "kleurrijke slierten, bonbons, winegums en snoepjes in verschillende vormen en smaken", zo meldt Movie Park.

Bezoekers mogen pakken wat ze willen. Ze rekenen uiteindelijk 4,50 euro af per 100 gram snoep. Het Duitse pretpark liet zich naar eigen zeggen inspireren "door de typische Amerikaanse candy stores". De afgelopen jaren was het gebouwtje gesloten. Toen prijkte de naam Kitty's op de gevel.