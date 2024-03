Disneyland Paris

Foto's: steigers verdwenen uit Fantasyland in Disneyland Paris

Een grootschalig renovatieproject in Disneyland Paris nadert de voltooiing. De afgelopen maanden keken bezoekers tegen steigerconstructies aan bij een wandeling door parkdeel Fantasyland. Op de meeste plekken zijn de steigers inmiddels weer weggehaald.

Het opknappen van het gebied rond snoepwinkel La Confiserie des Trois Fées, achter het kasteel van Doornroosje, begon afgelopen zomer. Er werd gewerkt aan zowel de gevels als de dakbedekking. De metershoge steigers werden bedekt met witte zeilen en gigantische posters.

Nu die afgebroken zijn, oogt de omgeving weer zoals het bedoeld is. La Confiserie des Trois Fées is vernoemd naar de Drie Goede Feeën uit Doornroosje. Even verderop staan nog wel schuttingen, bij het binnenplein van Assepoester-restaurant Auberge de Cendrillon. Verder vinden nog werkzaamheden plaats bij souvenirwinkel Sir Mickey's Boutique.