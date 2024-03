Bobbejaanland

Bobbejaanland gebruikt grote vijver voor nieuwe duikshow

Een nieuwe duikshow in Bobbejaanland borduurt voort op het verhaal achter de vernieuwde attractie Terra Magma. Vorig jaar werd waterbaan Indiana River omgedoopt tot Terra Magma. Sindsdien staat de overdekte vaartocht in het teken van een mysterieuze vulkaan.

Aankomende zomer zorgt het Vlaamse pretpark voor een duikvoorstelling in het gebied. "Recent werd in de baai een scheepswrak aangetroffen", laat Bobbejaanland weten. "Het verhaal gaat de ronde dat de bemanningsleden van dit schip erin geslaagd zijn om met een schat aan de haal te gaan."

Het schip heeft de baai echter nooit verlaten. "Het werd tegengehouden door de mysterieuze krachten van de natuur." In de twintig minuten durende show verschijnen ontdekkingsreizigers die van plan zijn om de verloren schat op te duiken en succesvol uit de baai te krijgen.



Tribune

Er doen vijf professionele duikers aan mee. Ze duiken niet in een bassin, maar in de grote vijver in het hart van Bobbejaanland. "Dat is best wel bijzonder", zegt commercieel en creatief directrice Peggy Verelst. Een podium en een tribune worden gebouwd óp het water.



"De setting zal dus echt uniek zijn. Het verhaal is nieuw en het decor wordt op maat gemaakt." De productie zal van zondag 30 juni tot en met zondag 1 september drie keer per dag te zien zijn in parkdeel Mystery Bay. Bobbejaanland gaat weer open op zaterdag 30 maart.