Plopsa Resort Belgian Coast

Video: Plopsaland geeft startschot voor Studio 100 Festival met parade en dansshow

In Plopsaland De Panne zijn vanaf vandaag nieuwe shows met de Studio 100-figuren te zien. Onder de noemer Studio 100 Festival presenteert het Vlaamse pretpark voortaan dagelijks een nieuwe welkomstshow en een parade: Studio 100 Festival On Wheels.

Tijdens de welkomstshow kiest men normaal gesproken een bezoeker uit die een reusachtige sleutel mag omdraaien om de dag symbolisch te starten. Tijdens de première op zaterdagochtend werd daarvoor de Burgemeester uit Samson & Marie opgetrommeld, die speciaal voor de gelegenheid een toespraak én een gedicht had voorbereid.

Studio 100 Festival On Wheels is de vervanger van de Plopsa Parade. Voorheen werden de mascottes rondgereden in cabrio's. Nu verschijnen er paradefietsen met de personages erop. De stoet eindigt met een dansvoorstelling in en rond de kiosk op het Dorpsplein.



Feestnummer

De show bestaat uit een reeks Studio 100-nummers, waaronder danceremixen van de Kabouterdans en Mega Mindy Tijd. Het spektakel wordt afgesloten met het feestnummer Festival, dat in 2021 werd ontwikkeld voor het 25-jarig bestaan van het Vlaamse mediabedrijf. Eerder was ook een speciale Grand Finale aangekondigd, maar de oude slotshow bleef nagenoeg gelijk.



Plopsaland heeft fors geïnvesteerd in entertainment. Er kwamen niet alleen nieuwe shows en dansers: het aantal ontmoetingen met figuren steeg ook. Verschillende karakters die zich jarenlang niet lieten zien in het park keerden vandaag terug. Voorbeelden zijn Kabouter Lui en de muizen Wizzy en Woppy. De fietswagens uit de parade worden eveneens gebruikt om de mascottes naar meet-and-greets te brengen.



Gert Verhulst

De start van het Studio 100 Festival werd bijgewoond door een hoop bekende Vlamingen en Studio 100-coryfeeën. Ook Plopsa-directeur Carl Lenaerts en Studio 100-oprichters Gert Verhulst en Hans Bourlon verschenen op het podium. Bourlon vertelde dat zijn favoriete Plopsaland-attractie de Big & Betsy Hoeve is. Verhulst zei de voorkeur te geven aan spinning coaster The Ride to Happiness.