Europa-Park Erlebnis-Resort

Duikshow Europa-Park komt terug ondanks dramatisch ongeluk

Europa-Park is van plan om komende zomer wederom een duikshow op te voeren. Vorig jaar vond tijdens de voorstelling een bizar ongeluk plaats: het waterbassin klapte uit elkaar. Er vielen zeven gewonden. Toch geeft het Duitse pretpark de productie een nieuwe kans.

Het nieuwe entertainmentprogramma laat zien dat de duikvoorstelling Retorno dos Piratas opnieuw opgevoerd zal worden in het Portugese themagebied, van zaterdag 1 juni tot en met zondag 1 september. Men gebruikt dezelfde naam, omschrijving en afbeelding als voorgaande jaren.

Bij het ongeval in augustus 2023 raakten vijf acteurs en twee bezoekers gewond. Het bassin bevond zich in de vijver van waterachtbaan Atlantica SuperSplash, pal naast de baan. Er was sprake van "een scheur in de wand", liet Europa-Park weten.



Externe leverancier

Het management haastte zich om te zeggen dat een externe leverancier verantwoordelijk was voor de veiligheid en kwaliteit van de waterbak, namelijk het Franse bedrijf Vertical Limit Event. Kennelijk heeft Europa-Park er vertrouwen in dat het bassin voortaan stevig genoeg is.