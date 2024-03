Efteling

Verbouwing Efteling-winkeltje duurt drieënhalve maand langer dan verwacht

De renovatie van een nostalgische snoepwinkel in de Efteling duurt veel langer dan vooraf werd gedacht. Vlak na de kerstvakantie startte de verbouwing van De Soete Inval, gelegen naast het Anton Pieckplein. Eigenlijk hadden de werkzaamheden half februari afgerond moeten zijn.

De klus heeft echter een hoop vertraging opgelopen. Tijdens het onderhoud werd duidelijk dat er grotere aanpassingen nodig zijn aan de constructie dan aanvankelijk de bedoeling was. "Het bleek nodig", zegt een woordvoerder. Hij kan niet vertellen wat er precies moet gebeuren.

De noodzakelijke wijzigingen zijn in ieder geval zo groot dat er een omgevingsvergunning voor benodigd is. Een vergunningsaanvraag voor "het aanpassen van de bestaande constructie van verkooplocatie De Soete Inval" kwam op vrijdag 8 maart binnen bij de gemeente Loon op Zand, blijkt uit documentatie van de overheid.



Blokhut

De Efteling verwacht dat het project eind mei alsnog afgerond kan worden, drieënhalve maand later dan gepland. In de tussentijd kunnen bezoekers terecht bij een tijdelijk hutje met dezelfde naam. Omdat de werkzaamheden nog een poos zullen duren, werd een kleine blokhut deze week vervangen door een groter exemplaar.



De Soete Inval komt in het teken te staan van bijenkorfjes. "Door slimme keuzes te maken in het nieuwe meubilair creëren we meer winkeloppervlakte", meldde de Efteling eerder over de make-over. "Natuurlijk behouden we het nostalgische karakter." Kleine kasten en een kassameubel maken plaats voor een wandvullende schepsnoepkast.