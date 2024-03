Attractiepark Toverland

Toverland past karretjes van attractie aan: nieuw uiterlijk voor bijen

Toverland heeft een opvallende upgrade doorgevoerd bij de nieuwe attractie Garden Tour. Sinds afgelopen zomer kunnen bezoekers in themagebied Avalon een ritje maken door de kruidentuin van Merlijn. Ze worden als het ware voortgetrokken door honingbijen die van toverdrank hebben gesnoept. De dieren kregen een ander uiterlijk.

In eerste instantie oogden de figuren ietwat plastic en primitief. Een bewuste keuze, legt een woordvoerster uit. "In verband met de levertijd hebben we vorig jaar gekozen voor een eenvoudiger te produceren bij." Nu zijn de bijen alsnog vervangen door het oorspronkelijke ontwerp. "De vernieuwing zat dus al in de planning."

De nieuwe variant is steviger en duurzamer, zegt de voorlichtster. "Bee'bo, zoals de bij heet, houdt een honingpot vast. Dat past mooi in de setting." Een idee voor bewegende vleugels is uiteindelijk geschrapt in verband met de kwetsbaarheid. De Garden Tour bevindt zich aan de rand van Avalon, naast restaurant The Flaming Feather.







Oude situatie







Nieuwe situatie