Gardaland Resort

Nieuwe attractie Gardaland wordt 25 meter hoge drop tower

Het Italiaanse pretpark Gardaland opent dit jaar een 25 meter hoge vrijevaltoren. Naast achtbaan Shaman wordt een attractie neergezet van het type drop'n twist, gebouwd door de Italiaanse firma SBF Rides. Een korte video toont hoe men het paarse gevaarte in elkaar zet. De opening vindt naar verwachting plaats in juni.

"Zodra je aan boord stapt, hoor je de tonen van ritueel gezang en word je omringd door raadselachtige glinsterende symbolen en buitengewone lichteffecten", meldt Gardaland. De nog naamloze toevoeging vervangt de oude rollercoaster Sequoia Magic Loop uit 2005, die in 2022 dicht ging en vorig jaar werd afgebroken.

Bij de daadwerkelijke val wordt gebruikgemaakt van "dikke rookwolken". "Je gaat meerdere keren op en neer en draait herhaaldelijk rond de as van de toren." De constructie bevindt zich in een sculptuur van 16 meter hoog, in de vorm van een wolf. Eerder werd aangekondigd dat de attractie in het teken zou staan van indianen.



Croc Drop

Een gelijkaardige attractie van dezelfde fabrikant - inclusief sculptuur - is sinds 2021 te vinden in het Engelse pretpark Chessington World of Adventures. Dat park is net als Gardaland eigendom van recreatiegroep Merlin Entertainments. In het Verenigd Koninkrijk heet de toren Croc Drop.