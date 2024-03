Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park rekent op heropening Oostenrijks themagebied in mei 2024

Europa-Park verwacht dat het vernieuwde Oostenrijkse themagebied in mei 2024 heropend kan worden. Dat heeft het Duitse attractiepark zojuist bekendgemaakt tijdens een rondleiding op het bouwterrein. Vorig jaar werd het Oostenrijkse gedeelte getroffen door een grote brand.

Daarbij ging het overdekte gedeelte Zauberwelt der Diamanten in vlammen op, inclusief grote delen van twee populaire familieattracties: powered coaster Alpenexpress Enzian en boomstambaan Tiroler Wildwasserbahn. Beide attracties zijn de afgelopen maanden opnieuw opgebouwd.

De oude diamantgrot heeft plaatsgemaakt voor een diamantkloof: de Zauberschlucht der Diamanten. Europa-Park maakt van de gelegenheid gebruik om direct ook een avonturenparcours toe te voegen, met touwbruggen, rotspartijen en trollen. De nieuwigheid gaat Yomi Adventure Trail heten. Souvenirwinkel Edelstein-Grotte keert terug.



Spookhuis

Europa-Park laat weten dat de Zauberschlucht der Diamanten - inclusief de attracties - toegankelijk zal zijn na het hemelvaartweekend, namelijk vanaf dinsdag 14 mei. In het park bevinden zich momenteel meerdere bouwplaatsen. Zo wordt ook de laatste hand gelegd aan de nieuwe achtbaan Voltron Nevera, die in april opengaat. Spookhuis Geisterschloss is eveneens dicht voor een verbouwing.