Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park vernieuwt spookhuis Geisterschloss: de eerste ontwerpen

Het 42 jaar oude spookhuis van Europa-Park ondergaat momenteel een renovatie. Als darkride Geisterschloss komende zomer weer opengaat, kunnen bezoekers enkele opgefriste scènes ontdekken. Naar aanleiding van de seizoensstart deelt het Duitse attractiepark voor het eerst enkele ontwerpen van de vernieuwingen.

Europa-Park belooft "een opgefriste rit, zonder iets te verliezen van de klassieke charme". Tot nu toe was een rode draad tijdens de rit lastig te ontdekken: bezoekers werden langs een heleboel willekeurige griezeltaferelen geleid. Sommige scènes baseerde Europa-Park op het bekende Disney-spookhuis Haunted Mansion.

Ook kwamen elementen uit de filmreeks Happy Family terug. Mogelijk heeft men dit keer iets meer aandacht voor een coherent achtergrondverhaal. "In het middeleeuwse paleis van de Medici-familie veroorzaken griezelige figuren en spookachtige taferelen angst en terreur", luidt de beschrijving.



Inspecties

De grote onderhoudsbeurt hangt samen met aanpassingen aan de brandveiligheid. Om die reden stonden in januari al regelmatig medewerkers ín de scènes van de attractie. "Ter voorbereiding op de renovatie voeren medewerkers in de attractie brandveiligheidsinspecties uit", zei een woordvoerster toen.



"Ook controleren ze de brandmeldinstallaties terwijl de attractie in bedrijf is." Een openingsdatum is nog niet bekend. Op dit moment wil Europa-Park alleen kwijt dat de heropening van Geisterschloss plaatsvindt in het zomerseizoen.