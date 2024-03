Zoo Antwerpen

Zoo Antwerpen verwacht in 2027 klaar te zijn met verbouwing dierencomplex

Zoo Antwerpen kan eindelijk beginnen met de renovatie van het zogeheten Jubileumcomplex. Het gaat om de gebouwen aan de kant van het Centraal Station, die er sinds 1968 staan. In 2019 werd een ingrijpende verbouwing aangekondigd, maar door corona belandde het project in de ijskast.

In de tussentijd is het plan geoptimaliseerd, bevestigt een woordvoerster van het Belgische dierenpark aan Looopings. Bezoekers wandelen straks langs grote katten, via een onderwaterbeleving naar kleine apen en beren.

Zoo Antwerpen belooft een 600 meter lange beleving, op drie verdiepingen. Het is de bedoeling om onder meer sneeuwluipaarden, amoertijgers, brilberen en bruinkopslingerapen te huisvesten.



Speelruimte

De oorspronkelijke dieren in het complex verdwenen al in 2019. Bij gebrek aan werkzaamheden zette de dierentuin het bouwwerk tijdelijk in als speelruimte. Eigenlijk had 2023 het openingsjaar moeten zijn. Nu gaat men uit van een oplevering in 2027.