Efteling

Efteling neemt nieuwe wachtrij voor entree in gebruik

Een nieuwe wachtrij moet chaos en opstoppingen bij de entree van de Efteling voorkomen. Het attractiepark werkt vanaf vandaag met een speciale rij voor de ticketcontrole in entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, bestaand uit donkergroene paaltjes met touwen ertussen.

Voorheen ontstonden op drukke momenten vaak chaotische taferelen. De nieuwe situatie is een stuk overzichtelijker. Medewerkers kunnen zelf bepalen hoeveel rijen worden opengesteld, afhankelijk van het aantal controlepunten dat in gebruik is. Het maximale aantal controlepunten wordt verdubbeld ten opzichte van de oude situatie.

Bij de Gastenservice zorgt men eveneens voor een nieuwe rij. De aanpassingen zijn onderdeel van een omvangrijke opknapbeurt voor het Huis van de Vijf Zintuigen, waar ook een nieuw kleurenpalet bij hoort. Verder verscheen onlangs een nieuw gebouwtje voor het huren van wandelwagens.