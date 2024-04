Dierenrijk

Rangers geven rondleiding langs dino's in dierentuin Dierenrijk

De Brabantse dierentuin Dierenrijk heeft een extra element toegevoegd aan een dino-evenement. Bezoekers kunnen tijdens de Dino Weken een speciale rondleiding boeken. Een ranger geeft dan uitleg over de verschillende dinosaurussen. Deelnemers ontvangen na afloop een dinodiploma.

De Dino Weken vinden voor de derde keer plaats, tot en met zondag 26 mei. Op feestdagen, in de weekenden en tijdens de meivakantie zijn er extra activiteiten. Op pad gaan met een ranger kost 7,50 euro voor kinderen van 3 tot en met 17 jaar en 3,50 euro voor personen vanaf 17 jaar.

De ranger vertelt niet alleen weetjes, maar gaat ook samen met kinderen botten opgraven. Dierenrijk belooft een "leerzaam avontuur". Kinderen tot en met 6 jaar mogen alleen deelnemen in combinatie met een betalende volwassene.



Tijgers

Men heeft ook gezorgd voor een aantal nieuwe dinosauriërs ten opzichte van voorgaande edities, vertelt een woordvoerster aan Looopings. Sommige exemplaren zijn meer dan 4 meter hoog. Bezoekers moeten er wel rekening mee houden dat de tijgers tijdelijk niet te zien zijn vanwege een verbouwing.



Twee zusterparken binnen recreatiegroep Libéma huisvesten momenteel eveneens evenementen. Zo staat AquaZoo Leeuwarden in het teken van dieren uit de ijstijd en stelt ZooParc Overloon dieren gemaakt van bouwsteentjes tentoon. Beide parken hadden afgelopen najaar dino's over de vloer.